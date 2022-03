Bergomi: "Il Napoli sarebbe l'ideale per Dybala. Giocando dietro Osimhen renderebbe al meglio"

"Continuo a pensare che Dybala sia la Juve. E faccio fatica a vederlo in un'altra italiana. È vero che è stato a Torino sette anni e in sette anni non diventi una bandiera, ma Dybala per me è Juve". Così l'ex campione del mondo Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport 24 del futuro di Paulo Dybala, in vista dell'imminente addio alla Juventus a fine stagione.

C'è una squadra italiana in cui l'ex capitano dell'Inter vedrebbe bene l'attaccante argentino, ovvero il Napoli: "L'ideale in questo momento sarebbe giocare nel Napoli dietro Osimhen. Contro l'Udinese ci ha giocato Mertens quando Osimhen ha ribaltato la partita. Voglio bene a Martens e ha fatto la storia del Napoli, ma se vogliamo individuare dove Dybala possa rendere al meglio, allora il Napoli sarebbe l'ideale".