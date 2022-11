Dramma sull'isola, rinviata la partita dell'Ischia. L'Acerrana: "Vicini alle famiglie colpite dall'alluvione". Si ferma anche il Real Forio

Non si giocherà la partita tra Ischia ed Acerrana, valida per la quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il maltempo abbattutosi questa mattina ha causato un dramma sull'isola, la sfida è dunque stata rinviata a data da destinarsi. Anche il club granata si è schierato accanto al sodalizio di Taglialatela: "La società Acerrana 1926 è vicina al popolo di Ischia e alle famiglie colpite dall'alluvione". Non partirà per la terraferma il Real Forio, dunque posticipata la partita sul campo del Massa Lubrense.