Da Scampia il fair play sul campo di calcio ce lo insegnano gli under 14|VIDEO

Da Scampia scene che non si vedono mai sui campi di calcio. Meravigliosa lezione di fair play dei giovani (under 14) dell'Oratorio Don Guanella Scampia e del Real G. Scirea, ovvero le due squadre al vertice della classifica del Campionato Provinciale Under 14, girone E.

Un match molto sentito, avvincente e ricchissimo di emozioni. Al termine della gara, con un finale da veri sportivi, la partita l'hanno vinta tutti: i giovanissimi atleti, gli allenatori, i dirigenti e il pubblico sugli spalti. W il gioco del calcio, quello vero", ci racconta Alfredo Di Domenico.

Per la cronaca, la partita è terminata 0 - 0