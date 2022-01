Un difensore per Domenichetti e Castorina: Golob è una nuova calciatrice del Napoli Femminile

Un nuovo innesto per potenziare il reparto difensivo, una pedina utile alla coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina. Il Napoli Femminile, in attesa del ritorno del campionato, si sta muovendo sul mercato per allestire una squadra all'altezza del traguardo salvezza. L'obiettivo, distante in classifica, passerà anche dalle operazioni in entrata e in uscita nella finestra di riparazione. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'acquisto della slovena Lana Golob, reduce dall'esperienza con la Virgina Commonwealth University:

"Nuovo colpo in casa Napoli Femminile. Il club rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Lana Golob, difensore nata in Slovenia proveniente dalla Virginia Commonwealth University che - dopo le visite mediche di rito - oggi ha svolto il primo allenamento con le nuove compagne.

Golob, difensore centrale della nazionale slovena, è nata a Recica ob Paki il 26/10/1999. Ha collezionato, giovanissima, 44 presenze nel massimo campionato sloveno per poi volare negli Stati Uniti. Nei quattro anni alla Virginia Commonwealth University ha messo insieme 60 presenze (54 da titolare) realizzando anche 7 reti. Di recente, con la Slovenia è anche andata a segno nel match contro l’Estonia valido per le qualificazioni al Mondiale 2023".