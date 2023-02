Disordini durante Lavello-Afragolese, il Giudice Sportivo si pronuncia: "Multa e gara a porte chiuse per i rossoblù"

Una partita interrotta alcuni minuti per disordini sugli spalti, la decisione del Giudice Sportivo di comminare una multa e una gara a porte chiuse per l’Afragolese: “Euro 2.000,00 e 1 gara a porte chiuse alla Polisportiva Afragolese 1944 per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, forzato un cancello per arrivare a contatto con la tifoseria avversaria dando vita ad una rissa sugli spalti che costringeva l’Arbitro a sospendere la gara per circa 6 minuti”.

Il club, attraverso i canali ufficiali, si dissocia dagli episodi accaduti durante la gara di Venosa: “Facendo seguito al Comunicato Ufficiale n. 105 del Giudice Sportivo di cui sopra, la Polisportiva Afragolese 1944 arl si dissocia completamente dai fatti violenti, minacciosi ed aggressivi di alcune "persone" non configurabili quali "tifosi" durante la gara Lavello-Afragolese. La Società è disgustata dal comportamento incivile e premedidato di soggetti che si definiscono tifosi dell’Afragolese. Incidenti per giunta causati senza alcun motivo grave, ed accaduti quando la nostra squadra vinceva 2-0, destabilizzando soprattutto i nostri ragazzi nel prosieguo della gara. Un comportamento indegno, reiterato e premedidato, in quanto avvenuto anche in altre occasioni. La Società si riserva, nei prossimi giorni, di denunciare alle autorità competenti i protagonisti di tanta violenza, confortata anche da foto ed immagini, che identificano chiaramente i colpevoli dell'indescrivibile episodio, che hanno causato danni morali e materiali alla Società, ma sopratutto alla Città di Afragola, rappresentata da persone civili e perbene. La Polisportiva Afragolese 1944 arl, rammaricata dell'accaduto, porge le proprie scuse alla tifoseria del Lavello Calcio e ringrazia il club lucano per la cordiale ospitalità”.