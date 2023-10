Serie A, diritti restano a Dazn e Sky. De Laurentiis è una furia: "Una sconfitta per il calcio"

La Serie A resterà su Dazn e Sky. L'assemblea della Lega Serie A ha accettato l'offerta delle due emittenti con 17 voti a favore. Ben 900 milioni a stagione a partire dal 2024/25 fino al 2028/29, di cui circa 700 milioni dalla piattaforma OTT e altri 200 milioni dalla pay-tv di Comcast, rispetto ai 927,5 milioni di euro del triennio 2021/24.

Tramonta così l'ipotesi del canale della Lega, con le società che hanno preferito dare continuità all'attuale struttura: DAZN trasmetterà 10 partite, con 3 partite che saranno in co-esclusiva. Alla votazione dell'assemblea della Lega Serie A non ha preso parte il Napoli, il cui presidente Aurelio De Laurentiis ha poi bocciato l'accordo raggiunto, mentre Salernitana e Cagliari hanno espresso voto contrario all'intesa raggiunta.

L'accordo, quindi, non ha fatto tutti felici e Aurelio De Laurentiis non ha fatto nulla per nascondere la sua grande delusione. "È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà", ha detto il patron azzurro, interrompendo la conferenza stampa di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A. "Sky e Dazn non sono competenti, non fanno bene al calcio italiano. Il problema è essere imprenditori o prenditori. Queste scelte non implementeranno mai il sistema del calcio italiano. Il calcio pensa sempre di essere supportato dagli altri, ma è supportato dai propri tifosi: è il tifoso il bene assoluto di un club di calcio e con lui dev'essere il mio rapporto".

La risposta di Cairo

Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo l'assemblea di Lega. "La penso diversamente da De Laurentiis, non credo che il calcio muoia con questa decisione. L'offerta potrebbe anche essere più alta per la quota di revenue sharing. De Laurentiis ha un pensiero sulle cose che nasconde un aspetto visionario ma stavolta gli ho detto che, anche se non se ne rende conto, ci dirà grazie, parafrasando quel che ha detto Antonio Ricci al premier Meloni".