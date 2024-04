Il Napoli difende 'meglio' quando è in 10 contro 11: il particolare curioso svelato da Calzona

Il Napoli difende 'meglio' quando è in inferiorità numerica. Questo il curioso particolare svelato dal tecnico azzurro Francesco Calzona in conferenza stampa.

"Quando si perde palla facciamo fatica a rimetterci a posto e tornare sotto palla. E questa è la cosa peggiore. Quando io parlo della percezione del pericolo, anche lontano dalla porta, ci sta di sbagliare un passaggio, ci sta che gli avversari riconquistino palla, ma il primo pensiero è mettersi sotto palla il più velocemente possibile. Io ai ragazzi, per mentalità, chiedo sempre di difendere in avanti. Ci sono alcuni momenti della partita in cui non si difende in avanti perchè stiamo spendendo un po' troppo e si può fare densità. Non voglio che si faccia densità nella nostra metà campo, ma voglio che si faccia densità a 70/80 metri dalla nostra porta. Per assurdo, io ho fatto vedere due/tre immagini alla squadra in cui per qualche minuto siamo rimasti in 10, perchè avevamo Osimhen fuori, e la squadra ha percepito il pericolo per il fatto che eravamo un uomo in meno e ha fatto un'ottima densità. E' capitato in un paio di partite. Non capisco perchè quando siamo in 11 contro 11 non percepiamo il pericolo. Perchè lo facciamo, e bene, quando abbiamo un giocatore fuori momentaneamente? In queste due occasioni è capitato che gli avversari non sono mai riusciti a verticalizzare, facendo un possesso palla sterile, lontano dalla nostra porta. Non ho una risposta sul fatto che quando siamo 11 contro 11 non abbiamo la stessa percezione, però abbiamo notato che quando siamo uno in meno, abbiamo la percezione del pericolo e facciamo le cose giuste", ha spiegato l'allenatore.