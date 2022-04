Napoli, visita a Roma per Di Lorenzo: l'esito dei controlli

Giovanni Di Lorenzo, accompagnato dal responsabile sanitario del Napoli, il dott. Raffaele Canonico, ha effettuato questa mattina il controllo a Villa Stuart in Roma con il professor Mariani, dopo l'infortunio rimediato nel corso del match contro l'Udinese. Il terzino della nazionale - come rende noto il club partenopeo - riprenderà gradualmente gli allenamenti in gruppo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Petagna ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Meret, invece, non si è allenato a causa di una gastroenterite.

Fabian Ruiz e Osimhen, che mercoledì avevano effettuato lavoro preventivo personalizzato in palestra, hanno svolto l’intera seduta in gruppo.