Calciomercato Napoli, incontro De Laurentiis-Manna-Giuffredi: Di Lorenzo e Folorunsho tra gli argomenti del summit

Alla vigilia della presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale, sono state ore di incontri importanti di mercato per la dirigenza del Napoli.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il ds Manna hanno, infatti, preso parte, presso l'hotel Britannique in corso Vittorio Emanuele, ad un summit con Mario Giuffredi, agente di cinque calciatori della rosa partenopea: Giovanni Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano.

Secondo Sky Sport dall'incontro sarebbe emerso un principio di accordo per il rinnovo fino al 2029 del centrocampista Folorunsho, di rientro dal prestito dal Verona e attualmente impegnato agli Europei con l'Italia, e segnali distensivi per continuare a lavorare sulla risoluzione del caso del capitano, su cui Conte intende puntare fortemente per il futuro.