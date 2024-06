Di Lorenzo: "Giuste le critiche nei miei confronti dopo la Spagna. Con un altro allenatore stasera non avrei giocato"

"E' stata una partita sofferta, ma la cosa importante era passare questo girone, che era molto difficile. Per questo siamo contenti. Dobbiamo sicuramente crescere, il tempo è poco. Ora ci portiamo a casa questa qualificazione. Sicuramente a livello di gioco si può fare meglio. Bisogna ripartire da questo punto e lavorarci. A livello caratteriale, però, la squadra ha dato tutto. Il mister oggi ha provato a cambiare qualcosa. Meritiamo di andare avanti, ora viene il bello". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine di Italia-Croazia ai microfoni di Rai Sport.

Il difensore azzurro ha parlato anche della prestazione negativa contro la Spagna: "Le critiche nei miei confronti dopo la Spagna? Credo siano state giuste, quando uno becca una serata no. So benissimo che non so quello della partita contro la Spagna. Io continuo a lavorare, le critiche ci stanno. Sono giuste quando uno sbaglia. Con mister Spalletti ho un rapporto bellissimo. Con un altro allenatore forse stasera non avrei giocato. Io darò sempre il massimo per lui e per il suo staff".