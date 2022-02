Napoli, le condizioni di Di Lorenzo e Malcuit usciti per infortunio

Prosegue senza sosta la serie di infortuni in casa Napoli. L'ultimo in ordine di tempo riguarda Kevin Malcuit. Il terzino francese, costretto ad uscire nel corso del finale del match contro il Cagliari, ha accusato un risentimento al polpaccio destro.

Sospiro di sollievo, invece, per Giovanni Di Lorenzo, che aveva lasciato il posto proprio a Malcuit nel primo tempo per un trauma alla testa dopo uno scontro di gioco aereo con un avversario. Il terzino della Nazionale sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo, rende noto il club partenopeo.