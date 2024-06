"Di Lorenzo è pronto per Dimaro": il video pubblicato dal Napoli sui social

Giovanni Di Lorenzo è pronto "per guidare la squadra in acque tranquille nel ritiro a Dimaro" e "per vivere tutte le emozioni del Trentino". E' quanto si sente in un video pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale della Ssc Napoli nelle ultime ore.

Un segnale di disgelo sul futuro del capitano azzurro, dopo settimane difficili in seguito alle dichiarazioni del procuratore del terzino della Nazionale, Mario Giuffredi, che ha ribadito in più occasioni la volontà del suo assistito di chiudere l'esperienza all'ombra del Vesuvio.

(video Instagram @officialsscnapoli)