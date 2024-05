Calciomercato Napoli - CorSport: "Di Lorenzo ha chiesto la cessione a Manna"

Giovanni Di Lorenzo avrebbe chiesto la cessione al Napoli. Questa l'indiscrezione pubblicata dal Corriere dello Sport.

Il terzino azzurro - secondo il quotidiano sportivo - lo avrebbe fatto nel corso dei colloqui andati in scena negli ultimi giorni al centro sportivo di Castel Volturno con il futuro direttore sportivo Manna. Il difensore riterrebbe il suo ciclo all'ombra del Vesuvio concluso, nonostante abbia un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029), rinnovato l’estate scorsa.

"In questa stagione tremenda anche lui, perfino lui è stato messo in discussione da una parte della critica ingenerosa fino all’inverosimile sul piano personale più che su quello tecnico. Di Lorenzo ha compreso e appreso che secondo la linea del club non esistono incedibili al cospetto di un’offerta ritenuta soddisfacente e così s’è messo a riflettere. Ha metabolizzato, ci ha pensato ed è scattato sulla fascia, per la milionesima volta, chiedendo lui ufficialmente la cessione. Fermamente. Inderogabilmente", si legge sul Corsport.