Napoli, Di Lorenzo è già in forma: il capitano azzurro si allena da solo in attesa di Castel di Sangro | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo non vuole farsi trovare impreparato all'appuntamento con il ritiro di Castel di Sangro, che prenderà il via giovedì prossimo. Il capitano del Napoli, in un video condiviso da lui stesso su Instagram, si allena da solo già con un buon passo in vista del ritorno in campo con la squadra in Abruzzo agli ordini di Conte.

(credits video Instagram @vef_trainingstudio)