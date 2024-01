Dendoncker-Napoli, dall'Inghilterra il quarto acquisto azzurro di gennaio?

Il Napoli è vicino al quarto acquisto nel mercato di gennaio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo la finale di Supercoppa contro l'Inter, aveva annunciato che altri due ingressi erano in chiusura. Il club azzurro, non è mistero, è alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista difensivo e quest'ultimo sembrerebbe averlo trovato.

Si tratta di Leander Dendoncker, mediano belga classe 1995, attualmente in forza all'Aston Villa in Inghilterra. Il centrocampista fiammingo è una vecchia conoscenza dello scouting partenopeo, che lo aveva seguito già ai tempi dell'Anderlecht.

Il giocatore - secondo quanto riferisce Sky Sport - dovrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di mercoledì e dovrebbe arrivare in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Dendoncker in questa stagione ha collezionato 15 presenze tra campionato e coppe, per un totale di circa 400 minuti in campo e 1 gol all'attivo.