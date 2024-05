21 minuti giocati con il Napoli: Dendoncker ha già estimatori per il mercato estivo

Leander Dendoncker è tra i calciatori che lasceranno sicuramente Napoli. Il club partenopeo, infatti, non eserciterà il diritto di riscatto per il centrocampista belga, fissato a 9 milioni di euro, dopo solo 3 presenze per 21 minuti complessivi in azzurro.

Il 29enne farà, dunque, rientro dal prestito all'Aston Villa, dove però difficilmente resterà. Nonostante la stagione difficile, però, l'ex Anderlecht ha già estimatori in vista della prossima stagione.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni in Inghilterra e pubblicato da Football Insider, infatti, sulle tracce del calciatore ci sarebbe l'Everton.