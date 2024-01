Napoli, dal primo allenamento in Arabia Saudita non arrivano buone notizie per Mazzarri

Non arrivano buone notizie per Walter Mazzarri dal primo allenamento in Arabia Saudita, dove il Napoli è giunto domenica per disputare la Supercoppa Italiana. Diego Demme, risultato decisivo dopo il suo ingresso in campo nel derby contro la Salernitana, è stato infatti costretto ad abbandonare la seduta per un risentimento, dopo aver svolto la prima parte di lavoro con la squadra.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo, mentre Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina.

Su Instagram il club partenopeo ha pubblicato alcune immagini degli azzurri impegnati sul campo a Riyadh.