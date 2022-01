La Lega non ferma il campionato: “Con 13 calciatori si può giocare”

Nessuno stop al campionato nonostante l'emergenza Covid, è quanto filtra dal Consiglio straordinario della Lega di Serie A tenutosi questa sera da remoto in conference call, che ha deciso di confermare lo svolgimento della 20esima giornata in programma domani.

Il Consiglio stilerà inoltre un protocollo in linea con quello della Uefa che prevede che con 13 giocatori a disposizione per squadra, di cui almeno un portiere, si può giocare. La decisione di non rinviare la 20esima giornata è arrivata dopo lo stop da parte di diverse Asl a squadre della massima serie in cui sono stati rilevati diversi casi di positività al Covid.