Napoli-Roma, l'onestà di De Rossi: "Gli azzurri oggi meritavano qualcosa in più"

"Oggi abbiamo giocato contro una squadra davvero tanto forte, che ha avuto un momento di smarrimento nella fase centrale del campionato, ma che ha preparato questa partita di oggi come le preparano le grandi squadre quando vengono contestate e quando vanno in difficoltà. Penso che essere 9 punti avanti al Napoli ora è sintomo che abbiamo fatto una rincorsa importante. Quando sono arrivato eravamo 2 punti dietro. Essere per ora 9 punti avanti a una squadra che per me forse può essere inferiore solo all'Inter, è sintomo che abbiamo fatto davvero qualcosa di importante e per farlo con questa continuità, ci sta che ogni tanto ti manchi il fiato". Così l'allenatore della Roma Daniele De Rossi ha analizzato in conferenza stampa il pareggio al Maradona contro il Napoli.

Il tecnico giallorosso ha reso merito agli azzurri: "Oggi abbiamo incontrato una squadra davvero fortissima, che ha grandi qualità e valori. Questa è una squadra che ha ammazzato il campionato pochi mesi fa. Oggi erano anche molto motivati, sono andati in ritiro. E' giusto fare i complimenti al Napoli per oggi, perchè meritava qualcosa in più. E' giusto ricordarci quanto sono forti e quanto erano belli l'anno scorso e quanto lo sono stati oggi".