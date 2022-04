L'atalantino De Roon chiede scusa a Koulibaly: "Triste che ci sia ancora razzismo nel calcio"

Marten De Roon, vice capitano dell'Atalanta, ha voluto chiedere scusa al collega Kalidou Koulibaly per quanto accaduto domenica pomeriggio allo stadio di Bergamo.

"Mi rattrista ancora che ci sia razzismo nel calcio. A nome di tutti i veri tifosi dell'Atalanta e dei bergamaschi, vorrei scusarmi con Koulibaly", è il tweet del centrocampista olandese.

It still saddens me that there’s racism in football. On behalf of all the TRUE Atalanta fans and the people of Bergamo, I’d like to apologize to Koulibaly. pic.twitter.com/ZQGE4Hzqyn