De Laurentiis, nuova lite col Comune: il problema del servizio straordinario di polizia municipale

C'è un nuovo contenzioso in atto tra Aurelio De Laurentiis ed il Comune di Napoli, questa volta a proposito del pagamento della polizia municipale per la partita che si tenne al Maradona tra Napoli e Real Madrid. Il patron azzurro pare abbia citato al Tar il Comune di Napoli perché ritiene di non dover pagare i vigili urbani in servizio straordinario per le partite che si giocano a Fuorigrotta, come invece prevede il regolamento comunale. La cifra in gioco è, solo per la partita di Champions in questione, di 12mila euro.

La Società Sportiva Calcio Napoli contesta l'avviso di pagamento del Comune di Napoli con cui questo ha "accertato ed imposto alla società SSC Napoli S.p.A. di pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, la somma di 12 mila 122,73 euro per i costi del personale della polizia locale che sarebbe stato impiegato per l’incontro calcistico Napoli-Madrid, tenutosi presso lo Stadio D.A. Maradona, preavvisando che, in difetto di pagamento, si procederà a misure cautelari e ad esecuzione forzata in danno del debitore, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di Ingiunzione Fiscale ex R.D. 639/1910".

La problematica di grandi eventi e polizia municipale

Il nuovo regolamento comunale che prevede siano gli organizzatori di un evento a pagare il servizio straordinario di polizia municipale, salvo eccezioni di volta in volta decise da Palazzo San Giacomo, sta creando molti problemi soprattutto a chi organizza manifestazioni decisamente meno redditizie di una partita di Champions League. Sono molte ad esempio le segnalazioni, nelle ultime settimane, di associazioni (anche di commercianti) che hanno rinunciato ad organizzare feste di carnevale, sfilate e giochi diretti soprattutto a far divertire i più piccoli, perché non potevano permettersi di pagare i vigili urbani.