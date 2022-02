De Laurentiis: "Soddisfatto per la vittoria, abbiamo un grande allenatore. Insigne uomo libero"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al termine del match contro il Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21: "Sono molto soddisfatto per questo successo, che ci consente di restare al secondo posto. Non parliamo di scudetto. Andiamo avanti così, i ragazzi sono molto gasati. Abbiamo sei giorni per preparare al meglio la prossima partita. Abbiamo un grande allenatore, l'ho sempre detto".

Il patron azzurro ha parlato anche dell'addio di Insigne al termine della stagione: "E' un uomo libero ed è giusto che abbia preso delle decisioni per la sua vita futura. Non bisogna fargliene una colpa. Come sarà il futuro del Napoli? Sarà sempre molto forte".