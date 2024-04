De Laurentiis: "Perchè Manfredi continua a parlare del Maradona? C'è Bagnoli dove si può fare lo stadio e altro"

"Mi sembra molto strano che il sindaco, che è persona estremamente preparata e intelligente, continui a parlare del Maradona e che dica che aspetta una mia proposta. Io l’ho avvisato che il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli per il futuro perchè con l’architetto Zavanella e alcuni ingegneri abbiamo fatto un approfondimento totale, facendo anche dei sopralluoghi, per fare le modifiche che vanno fatte, dovremmo costruire uno stadio nello stadio. Il calcio Napoli, inoltre, dovrebbe giocare alcuni anni fuori dallo stadio. Quindi con tutto il rispetto che ho per Avellino, Benevento, con stadi molto belli ma inferiori alle necessità numeriche del calcio Napoli, e col fatto che noi giocheremo mi auguro nelle prossime stagioni in Europa, il problema non si pone. Noi non possiamo perdere tre anni e una minusvalenza di oltre cento milioni a livello di incassi". Così Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso della trasmissione "Un calcio alla radio", è tornato a parlare della questione stadio.

"Fare lo stadio a pezzi, settore per settore? Il cantiere aperto non darebbe segni di tranquillità dal punto di vista della sicurezza, non potremmo lasciare un cantiere semi aperto. Con l’architetto Zavanella abbiamo verificato la mancanza di visibilità nello stadio attuale, cosa che il sindaco, che non viene allo stadio, non si rende conto che in tribuna autorità abbiamo difficoltà a capire cosa succeda. Se poi dovessimo pensare alle curve e alla distanza che c’è dal campo, non si vede quasi nuulla. Bisogna avvicinare le curve, verticalizzare i quattro settori e costruire uno stadio nuovo nello stadio vecchio, con tutte le problematiche architetturali per l’utilizzo dei settori. La città di Napoli vuole partecipare a Euro 2032? E' questo che il sindaco di Napoli deve pensare. Oppure vogliamo penalizzare i cittadini napoletani portando lo stadio a 30/50 km? A me sembra una follia. Allora, dal momento in cui Bagnoli ha avuto un trattamento ridicolo per 45 anni e finalmente lo Stato se ne è interessato con Invitalia. La zona è divisi in cinque lotti. Dove mi vorrebbe mandare il sindaco, nel parco urbano, ci vogliono cinque anni di bonifica, mentre il parco dello sport è un’altra cosa. I tempi sono diversi. Su questi due lotti da 65 ettari uno potrebbe fare il centro per il tennis, lo stadio del Napoli, il centro sportivo nostro come quello del Manchester City, e farla finita. Io sono un imprenditore puro e non ho bisogno di finanziamenti altrui. Ma perchè, il Comune in 20 anni al Maradona ha fatto mai lavori? Li ha fatti la Regione per i grandi rapporti che ho io con il presidente De Luca. Ho un appuntamento con il ministro Fitto che convocherà Invitalia ed il sindaco. Se tutti quanti si son messi in testa di penalizzare il Napoli e di spedirlo lontano dalla città, me ne farò una ragione. Io comunque sono molto fiducioso. Via da Castel Volturno per il centro sportivo? Le vie del Signore sono infinite", ha aggiunto il presidente del Napoli.