De Laurentiis su Spalletti: "Allenatore formidabile e uomo serio. Lasciamolo ambientare"

"Spalletti è allenatore è formidabile e uomo è serio. Due cose che mi fanno dire che anche questa volta ho fatto centro". Così Aurelio De Laurentiis, parlando a margine di un evento dedicato a Maradona presso il Comune di Napoli, ha elogiato il suo tecnico.

"Spalletti ha un contratto di due anni con opzione per il terzo in mio favore. Non ha ancora una casa a Napoli. Lasciamolo lavorare e ambientare. Deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima: se si tingerà di azzurro, non ne potrà fare a meno. Lui ha figli grandi ma ha una bimba di dieci anni e la moglie che vivono a Milano e non sempre la situazione è facile. Non esiste solo il calcio", ha aggiunto il patron azzurro.