De Laurentiis: "Io voglio vincere lo scudetto, ma alla lotteria è difficile vincere"

"Mi accusano sempre che io non voglia vincere lo scudetto. Io voglio vincere lo scudetto, ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria, dove partecipano in tanti, è difficile vincere. Quest'anno lo avremmo potuto vincere. Io quando ho iniziato ho detto: 'La priorità assoluta è il campionato, perchè dobbiamo arrivare tra le prime quattro per ritornare in Champions'". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato di lotta scudetto nel corso della lunga intervista rilasciata a Dazn.

Il presidente del Napoli ha parlato delle ultime settimane difficili per la squadra: "Come la Ferrari a Imola, ci siamo basati sull'ottimo inizio e poi siamo caduti tra Covid, Coppa d'Africa e altre limitazioni che hanno complicato il lavoro di tutti. Problema mentale? Sono tutte cazzate. Certo il fattore psicologico è importante, ma non posso pensare che ci possa essere una mosca tsé tsé che improvvisamente crei un problema a 25-30 giocatori di altissimo livello, mi sembra assurdo".