De Laurentiis su Insigne: "Se vorrà continuare con noi, lo accoglieremo a braccia aperte"

"Se Insigne vorrà continuare con noi lo accoglieremo a braccia aperte. Se penserà che il suo percorso a Napoli sia concluso, ce ne faremo una ragione, lui per primo se dovesse deciderlo e poi noi che dovremmo accettare questa decisione". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della manifestazione "Race for the cure", ha parlato del futuro del capitano azzurro.

Il numero uno del club partenopeo è soddisfatto per lo straordinario momento che sta attraversando la squadra di Spalletti: "Stiamo vivendo un bel momento della stagione, siamo primi e vogliamo proseguire su questa strada. Il campionato è molto avvincente ed equilibrato, questo è un bene perché non c'è una squadra che domina come in passato e c'è una bella lotta agguerrita. Noi di certo abbiamo un gruppo forte e competitivo e non molleremo fino alla fine. Se il pubblico è il 12mo uomo, Spalletti è il 13mo".

Il presidente accompagnato da Kalidou Koulibaly all'evento a sostegno della lotta ai tumori al seno

Aurelio De Laurentiis ha partecipato questa mattina, in qualità di Presidente Onorario, a "Race For The Cure", progetto a sostegno della Komen Italia per la lotta ai tumori al seno. Il presidente del Napoli, accompagnato da Kalidou Koulibaly, ha tagliato il nastro per l'inaugurazione del Villaggio che la Komen Italia ha creato in Piazza Plebiscito.

Presenti, tra gli altri, nche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Avvocato Riccardo Imperiali di Francavilla, Presidente del Comitato Regionale Campania della Susan G. Komen Italia, il Presidente di Komen Italia Riccardo Masetti e l'ex pallavolista della nazionale italiana Andrea Lucchetta.

"Race for the Cure", la più grande manifestazione mondiale contro il tumore al seno, si snoderà in due giorni di prevenzione che hanno avuto inizio questa mattina con l'inaugurazione il Villaggio della Salute e culmineranno domani con una passeggiata che partirà da Piazza Plebiscito e percorrerà tutte le vie più suggestive della città di Napoli.