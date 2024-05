De Laurentiis: "Non posso dare notizie sul futuro. Posso confermare che ci sarà un nuovo ds"

"Voi vi aspettate da me informazioni sul futuro, ma il nostro lavoro è tutto in fieri. Ne parleremo in una prossima conferenza stampa che seminerà tutto il futuro che stiamo organizzando. Ora non siamo pronti, non ci sono notizie e a me va di essere preciso, quindi non posso darne". Così Aurelio De Laurentiis si è espresso nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli a Palazzo Petrucci.

"La notizia che è circolata da tempo è che ci sarà sicuramente un nuovo direttore sportivo, che dovrebbe quindi palesarsi, speriamo al più presto, in modo da poter agire sul mercato sia in entrata che in uscita. Questa è l'unica cosa che posso dire", ha aggiunto il patron azzurro.