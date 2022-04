Luigi De Laurentiis: "Napoli è un'astronave. La piazza può non comprendere certi processi aziendali"

Reduce dalla promozione in Serie B con il suo Bari, Luigi De Laurentiis, presidente del club pugliese e figlio del patron azzurro Aurelio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "De Laurentiis freddi? L’emozione che ho avuto è quella che mi è stata trasmessa a casa. Abbiamo portato sempre grande passione nel lavoro, mio padre è il grande promotore di questa passione e la mette nel Napoli. Poi, magari, traspare in modo diverso ed ha un fuoco che lo porta a lavorare 20 ore al giorno. Ci mettiamo la faccia e ci appassioniamo. Ci cibiamo di ciò che facciamo: fa parte del nostro dna".

"Differenze di tifo tra Napoli e Bari? No, la natura umana porta a raggiungere i desideri, il Napoli in Europa ha raggiunto grandi traguardi e c’è il desiderio di salire sempre di più. La piazza può non comprendere certi processi aziendali, una gestione che non è facile. Negli anni anche noi abbiamo compreso tante dinamiche. Ho passato tanti anni nelle retrovie: Napoli è un’astronave, una macchina molto importante. Quando ci sarà l’opportunità vedremo che cosa accadrà: questi a Bari sono stati 4 anni molto importanti. Scudetto? Lo aspettiamo, speriamo", ha concluso Luigi De Laurentiis.