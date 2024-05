De Laurentiis al Quirinale: l'incontro con il presidente Mattarella | VIDEO

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale una delegazione dell'associazione Komen Italia in occasione della XXV edizione dell'evento "Race for the Cure".

Era presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha pubblicato su X un breve video dell'incontro con il Capo dello Stato.

"Al Quirinale per 'Race for the Cure'. Sosteniamo insieme la ricerca per la lotta ai tumori del seno", scrive Adl.