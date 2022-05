De Laurentiis: "Koulibaly? Nessun contatto col Barcellona. Pjanic? Non facciamo scambi"

"Non ho avuto contatti con il Barcellona e credo che non abbiano i soldi per poter comprare nessuno. Credo che gli abbiano impedito di fare mercato per un certo periodo. Il momento è abbastanza complicato, sono domande da fare al Barcellona, non a noi". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly ai microfoni di "Jijantes Football Club tv" con il giornalista spagnolo Gerard Romero.

Il patron azzurro ha parlato anche dell'ipotesi Pjanic: "Non facciamo scambi, neanche a letto".

??? De Laurentis, presidente del NAPOLI, en @JijantesFC



?El Barça no puede pagar por Koulibaly porqué no tiene dinero? pic.twitter.com/hDDhKlvnyI May 20, 2022