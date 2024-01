De Laurentiis: "Sono stato sempre convinto che fosse un bel Napoli. Bisogna dare tempo a Mazzarri"

"Sono sempre stato convinto che il Napoli fosse un bel Napoli. Poi bisogna dare tempo a Mazzarri. Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra e quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone, perché non vengono. Il digitale nel modo di allenare non è ancora arrivato". Così Aurelio De Laurentiis, da Riad, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del momento del Napoli, dopo il netto successo nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina.

Per quanto riguarda la vicenda relativa all'acquisto di Osimhen, dopo la notizia della chiusura dell'indagine da parte della Procura di Roma, il patron azzurro ha preferito non esprimersi, affrontando invece il discorso relativo al campionato italiano: "La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre... Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero per i tifosi, che è il campionato nazionale. Questo vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Per il resto non mi va di parlare", ha concluso De Laurentiis.