Napoli-Juve, De Laurentiis: "Vittoria meritata, complimenti a Spalletti. Tifosi 12esimo uomo in campo"

"E' stata una vittoria meritata. Ringrazio i tifosi, la squadra e Spalletti". Così Aurelio De Laurentiis ha commentato il successo del Napoli sulla Juventus ai microfoni di Dazn a fine partita.

"Abbiamo condotto l'incontro dall'inizio alla fine. Se non avessimo subìto il gol per un errore, avremmo vinto anche più nettamente. I tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo. Il loro calore e la loro educazione sono encomiabili. Non è facile seguire la propria passione in un periodo condizionato dai protocolli Covid", ha aggiunto il patron azzurro.

De Laurentiis ha parlato anche della trasferta europea contro il Leicester e della problematica relativa alle norme inglesi sulla quarantena per i calciatori di rientro da zone a rischio: "Ribadisco che non si possono fare così tante partite in questo periodo di emergenza. Spero davvero di non incontrare problemi per la trasferta in Inghilterra. Marchetti mi ha rasserenato, ma il mio messaggio è quello di tanti club che non possono essere penalizzati".

Chiusura su Spalletti: "Gli faccio i complimenti. E' un uomo sereno, è aperto a ogni chiarimento, non ha inquietudini, è molto diligente e ordinato. E' un allenatore che conferisce certezze e tranquillità"