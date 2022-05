De Laurentiis su Insigne: "Se non dovesse trovarsi bene in Canada, lo accoglieremo a braccia aperte"

"Chi ama il Napoli, chi ama un giocatore che è stato fedele alla maglia azzurra per tutti questi anni, non può che venire allo stadio domenica". Così Aurelio De Laurentiis, parlando a margine di un evento al Comune di Napoli dedicato a Maradona, ha parlato dell'ultima partita casalinga del capitano Lorenzo Insigne.

"Abbiamo messo dei prezzi ultra stracciati, veramente popolari, non solo perché è l'ultima partita in casa, ma anche per poter onorare l'ultima partita che Insigne giocherà in casa. Poi mai dire mai: se non si dovesse trovare bene in Canada, lascia la casetta in Canada e qua deve tornare, c'è poco da fare. Noi lo accoglieremo sempre a braccia aperte", ha aggiunto il patron azzurro parlando dell'attaccante, promesso sposo del Toronto.