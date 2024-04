Alvino: "De Laurentiis incontrerà nei prossimi giorni un direttore sportivo straniero"

Emergono nuove indiscrezioni sul futuro direttore sportivo del Napoli. Non ci sarebbe in ballo solamente Giovanni Manna, attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus, ma anche altri nomi.

In tal senso Carlo Alvino, nel corso della trasmissione "Terzo tempo" in onda su Canale 8, ha svelato un ulteriore retroscena: "Ci andrei piano con le fughe in avanti sul nome di Manna. Posso dire che Aurelio De Laurentiis, che è in attesa del rientro dalle vacanze dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli, incontrerà nel prossimo fine settimana un direttore sportivo straniero".