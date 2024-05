De Laurentiis: "Gasperini bravissimo allenatore. Guardo sempre con interesse l'Atalanta, fa un calcio molto interessante"

“Guarderò stasera la partita dell'Atalanta con particolare interesse? Vedo sempre le partite dell’Atalanta con particolare interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante“. Così Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Tag 24, in occasione dell'inaugurazione della "Race for the cure" a Roma, rispondendo ad una domanda con evidente riferimento alle voci che accostano il nome di Gian Piero Gasperini alla panchina del Napoli in vista della prossima stagione.

Il patron azzurro ha parlato anche della situazione nella Lega Serie A: “Casini conosce le regole dello stato, è un giurista ed è una persona preparata su tutto. Sono fiducioso che tutto questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso l’unica strada, che è quella della totale autonomia del calcio di Serie A. La Serie A è un’industria e come industria deve essere autonoma e indipendente“.