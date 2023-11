Le prime parole di De Laurentiis dopo il terremoto Garcia

Garcia esonerato di fatto, ma manca ancora l'ufficialità. I rumors parlano di Tudor in pole come suo sostituto con i fratelli Cannavaro come seconda opzione. De Laurentiis, raggiunto dai giornalisti a Roma ha così parlato,al termine della tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport', della sconfitta casalinga con l'Empoli: "Uno poi può essere come ieri appannato e perdere in modo improprio e improbabile con l'Empoli".

"No comment" è invece stata la sua replica alle domande sull'esonero del tecnico Rudi Garcia e sulla scelta del prossimo allenatore.

"Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con legge i veti dei comuni e delle sovrintendenze. Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterano i progetti presentati e impongono scelte progettuali antieconomiche quando gli stessi Comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione. Rischiamo di non vedere mai applicata la modifica al decreto legislativo 38 del 2021 se poi si consente ai comuni di intervenire. Le norme non riescono a debellare il male incurabile del nostro Paese, che sono la burocrazia e l’ingerenza politica. Se guardo 5 dei club più importanti in Italia che hanno una situazione debitoria che va dai 500 milioni a un miliardo, significa che questo calcio non funziona", l'intervento di De Laurentiis in occasione della tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport'.