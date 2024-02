De Laurentiis e il dialogo con Garcia negli spogliatoi: "Allora vuoi farti davvero mandare via?"

Nel corso della conferenza stampa fiume a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis ha svelato anche alcuni retroscena sull'esonero di Garcia, in particolare su un dialogo negli spogliatoi prima e durante Napoli-Empoli, ultima partita sulla panchina azzurra del tecnico francese.

"L'ultima partita sono sceso nello spogliatoio e gli ho detto 'guarda che secondo me sbagli a giocare così'. E lui mi ha risposto 'mi lasci fare'. Allora uno che ti risponde in questo modo, o lo mandi a fare in c..o subito, o ti stai zitto. Durante l'intervallo sono risceso nello spogliatoio e gli ho detto 'ma che c...o stai combinando? Tu ti vuoi far davvero mandare via?'. Come è andata a finire dopo? Che finita la partita l'ho mandato a fan...o. Che doveva succedere. Dopo quello che era successo sul campo, che vuoi pure portare avanti un dibattito?", ha rivelato De Laurentiis.