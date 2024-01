De Laurentiis: "E' un Napoli in fieri, altri due acquisti in arrivo. L'arbitraggio? Rocchi sta vivendo un incubo"

"Siamo in pieno mercato, abbiamo già fatto tre acquisti. Altri due sono in entrata. E’ un Napoli ancora in fieri. Onore al merito a chi vince, il calcio è anche casualità. Però devo dire che ho visto un Napoli in crescita, nonostante tutte le assenze, che ha dato filo da torcere all’Inter". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato al termine di Napoli-Inter ai microfoni di Sportmediaset.

L'arbitraggio di Rapuano

"L’arbitraggio? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non voglio trasformarmi in un tifoso, perché poi posso andare giù pesante con un affondo. Chissà quale imbarazzo proverà stasera. La debolezza degli arbitri quest’anno parla da sola. Noi dovevamo offrire una promozione del calcio. Se tu mi lasci in 10, non possiamo offrire quello spettacolo. Questa Supercoppa, che conta molto poco, peraltro, finisce per condizionare anche il campionato, con i cartellini che poi si scontano in Serie A".

La Supercoppa e l'Arabia

"Dall’anno prossimo, con l’aumento delle partite europee, credo che questa Supercoppa non avrà ragione di esistere. L’Arabia è un paese apertissimo, diventerà il nuovo centro del mondo. Sono formidabili. Sono pronti a costruire un nuovo paese, una nuova era. Poi usano il calcio come una specie di super spot, anche per i mondiali che ci saranno da qui a qualche anno", ha aggiunto il patron azzurro.