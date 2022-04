Napoli o Bari? De Laurentiis non ha dubbi: le parole del presidente azzurro

Si è molto discusso nelle ultime settimane, dopo la conquista della promozione in Serie B da parte del Bari, di quale sarebbe stata la scelta della famiglia De Laurentiis tra il club pugliese e del Napoli entro l'estate del 2024 (o addirittura del 2023 in caso di promozione nella massima serie dei galletti nella prossima stagione) per adempiere al nuovo regolamento Figc.

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Dazn, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che la scelta della sua famiglia sarà quella di cedere il Bari e tenere il Napoli: "Bari ha un popolo straordinario, se ne sta interessando mio figlio Luigi, che ha fatto un ottimo lavoro. C'è un regolamento che ha fatto la Federcalcio, sul quale io non sono assolutamente d'accordo. La Uefa, ad esempio, consente a padre e figlio di partecipare alle coppe europee con due club diversi. Se continuerà ad esistere questa autoritaria legge di Gravina e non dovessimo vincere i vari ricorsi in atto, ce ne faremo una ragione e sarà venduto. Ci metteremo tutte le nostre capacità per riportarlo in A, dove merita di essere, visto che il Bari ha 1 milione e 200mila tifosi ed è l'ottava squadra italiana per numero di tifosi".