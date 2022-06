L'era De Laurentiis a Bari diventa un libro

"Il Bari e l'era De Laurentiis" è il titolo del nuovo libro di Gianni Antonucci, che ripercorre i primi quattro anni di gestione della famiglia De Laurentiis alla guida dei galletti, dall'inizio in serie D nell'estate 2018 fino alla promozione in B nella scorsa primavera.

Alla presentazione presso il palazzo della Provincia di Bari, oltre all'autore e al sindaco De Caro, ha partecipato anche Luigi De Laurentiis, presidente del club pugliese e figlio del numero uno del Napoli Aurelio.

De Laurentiis - come riporta BariToday - si è detto "onorato" per essere stato raccontato da una penna come quella del professor Antonucci, e ha ribadito che - nonostante la norma sulla multiproprietà che allo stato attuale rappresenta una spada di Damocle - avrebbe un enorme piacere che la sua avventura barese proseguisse ancora a lungo poiché nel capoluogo pugliese ha trovato una seconda casa e grande affetto da parte della gente.

Non potevano mancare anche alcuni riferimenti alla prossima stagione: "Il primo passo sarà costruire una squadra adatta al modulo del nostro mister. A questo sta pensando Polito che è già a lavoro su 7-8 acquisti, è tutto nelle sue mani. Spero di trovare giovani che possano essere delle sorprese e perché no delle plusvalenze. Inutile spendere tanto senza costrutto, basta vedere quante squadre hanno fatto investimenti enormi per la categoria senza salire o addirittura rimanendo fuori dai playoff. La B è impegnativa e serve una gestione sana e realista ma il Bari sarà competitivo".

LA NOTIZIA SU BARITODAY