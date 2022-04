Napoli, De Laurentiis annuncia l'arrivo di Kvaratskhelia e si dice fiducioso sul rinnovo di Mertens

Aurelio De Laurentiis annuncia il primo acquisto del Napoli 2022-2023. Il patron azzurro, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, l'esterno d'attacco georgiano attualmente in forza alla Dinamo Batumi.

"Kvaratskhelia sarà un calciatore del Napoli? Non c'è dubbio. Se sarà un colpaccio? Speriamo bene", ha detto il presidente nel corso dell'intervista con Carlo Alvino.

De Laurentiis si è detto anche fiducioso sul rinnovo di Mertens, parlando dell'incontro avuto ieri a casa del belga a Posillipo: "Gli avevo mandato una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo di suo figlio, che è vispissimo come il papà. E' il minimo che dai suoi occhi splendesse l'azzurro Napoli. A Dries ho detto che ha un'opzione per un altro anno e ci dobbiamo sedere. In questi ultimi due anni è successo di tutto, dal Covid alla guerra. Gli ho detto di decidere lui quando, se fra una settimana, due o a fine campionato. Se vuole restare, noi siamo qui. Lui è innamorato dello stile di vita che c'è a Napoli. E' la persona che ha lasciato il segno col numero di gol. Non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo, ma nella vita mai dire mai".

Il numero uno del club partenopeo ha poi chiesto scusa alla tifoseria per la brutta sconfitta di Empoli: "Chiedo scusa a tutti i tifosi, a nome della squadra e di tutto le componenti del Napoli, per quanto accaduto domenica. Ai nostri supporter, però, chiedo di continuare a venire allo stadio e di continuare a sintonizzarsi sullo stadio virtuale perchè abbiamo bisogno del loro sostegno".