Dazn, problemi durante Sampdoria-Napoli: promesso un indennizzo

Riceveranno un indennizzo tutti gli utenti che hanno avuto problemi durante la visione di Sampdoria-Napoli. Ad annunciarlo con un comunicato è stata Dazn che si è scusata per ciò che è successo ieri pomeriggio intorno alle 18 e 30. "Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indenizzo" ha scritto a chiare lettere l'emittente streaming che ha precisato che il beneficio verrà esteso anche gli utenti che hanno subito lo stesso inconveniente nel corso di Torino-Lazio. "Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30 – hanno scritto in una nota – Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra". Dazn ha aggiunto su Twitter: "Ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Invitiamo gli utenti ancora impattati dal disservizio a chiudere la app usando l’apposita funzione. Successivamente basterà riaprirla".