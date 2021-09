"Dazn ha riscontrato problemi sull'app": disagi durante Sampdoria-Napoli

Nuovamente problemi di visione per gli utenti collegati da televisione e computer a Dazn durante l'ultima giornata di serie A. Schermata nera per gli utenti Dazn che provavano a collegarsi per vedere Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, i due posticipi della quinta giornata di serie A.

"Al momento c’è un problema nell’aprire Dazn. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi", si è letto nel messaggio della piattaforma streaming. Problemi risolti non immediatamente per lo sconforto e la rabbia dei tifosi: "Non si può andare avanti calcio, ci stanno togliendo anche il relax e la voglia di staccare quando seguiamo il calcio. E' un'ansia continua e si teme sempre di vedere la rotellina del mancato collegamento".