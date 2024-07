Calciomercato Napoli, dalla Francia: "Gli azzurri non hanno mai interrotto i contatti per Danso"

Quello difensivo è sicuramente il reparto a cui il Napoli lavora maggiormente in vista della prossima stagione. Con l'operazione Rafa Marin praticamente conclusa e con quella Buongiorno in fase di definizione (salvo colpi di scena), le sorprese per la retroguardia azzurra potrebbero non essere finite.

Resta caldo il nome di Mario Hermoso, 29enne difensore spagnolo svincolatosi dall'Atletico Madrid, ma quello dell'ex 'colchoneros' potrebbe non essere l'unico.

Secondo quanto riferisce dalla Francia "Rmc Sport", infatti, il Napoli non avrebbe mai interrotto i contatti per il centrale della nazionale austriaca Kevin Danso. Il Lens ha bisogno di fare cassa e di ridurre il monte ingaggi e per questo motivo il 25enne potrebbe partire a fronte di un'offerta di almeno 25 milioni di euro.