Lutto per Giovanni Di Lorenzo: morto a soli 28 anni l'amico ed ex compagno di squadra

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Daniel Leone, ex portiere di Reggina, Latina e Catanzaro. Leone è stato stroncato a soli 28 anni da un male incurabile contro il quale combatteva da tempo.

Via social anche il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha voluto salutare per l'ultima volta il suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Reggina.

"Riposa in pace amico mio", scrive l'azzurro in una storia su Instagram.