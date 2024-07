Maradona, la figlia Dalma rivela: "Mi sono rivolta a una medium per entrare in contatto con mio padre"

Dalma Maradona si è rivolta a una medium per entrare in contatto con il padre. E' quanto rivelato dalla figlia dell'ex capitano del Napoli nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione "Angel Responde".

"E' andata molto bene, quello che è successo è stato molto bello. Mi ha detto cose che non poteva assolutamente sapere. Ho ancora difficoltà con quello che è successo a mio padre. Ovviamente ho una perfetta comprensione di quello che è successo, ma è molto difficile per me parlarne. Ci sono parole che non voglio usare. È come se avessi una negazione in questo senso", le parole della primogenita del 'Pibe de Oro' nel corso dell'intervista riportate dal Clarin.