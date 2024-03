Cruciani difende Acerbi: "Nessuno deve toccarlo, non ha detto frasi razziste"

Giuseppe Cruciani difende Francesco Acerbi. Come spesso accade, il conduttore del programma di Radio 24 "La zanzara", va controcorrente e si schiera con il difensore dell'Inter nelle polemiche sul caso Juan Jesus.

"Acerbi avrebbe detto a Juan Jesus la parola 'ne..o'. Non ha detto 'ne..o di m...a' o altre cose. Lui dice 'non ho detto alcuna frase razzista'. E' stato cacciato dalla Nazionale, probabilmente avrà alcune giornate di squalifica. Avere rotto i co....ni. Se non ha detto alcuna frase razzista, e non l'ha detta se ha detto solo 'ne..o', nessuno deve toccare Acerbi", le parole di Cruciani nel corso dell'ultima puntata del programma.