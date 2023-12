La Juve Stabia non scappa, ma strappa un punto al Crotone: 1-1 allo Scida

Serie C Girone C

La Juve Stabia non scappa, ma conquista un buon punto in trasferta allo Scida. Contro il Crotone arriva un pareggio per la capolista di Guido Pagliuca che resta a +3 sul Picerno e fa registrare un altro risultato utile, il settimo consecutivo.

Le fasi di studio tra le due formazioni durano appena otto giri di lancette, l’arbitro Roberto Lovison di Padova assegna un calcio di rigore alle vespe per fallo di mano di Loiacono, che intercetta un tiro di Mignanelli. Dal dischetto si presenta Candellone che spiazza D’Alterio e stappa la sfida. Al 17’ Erradi pennella dalla corsia, Buglio svetta e l’estremo difensore di casa è chiamato ad intervenire. Sul ribaltamento di fronte, al 20’, Tribuzzi si sovrappone e calcia, la difesa respinge. Alla mezz’ora arriva l’1-1: sugli sviluppi di una punizione di Giron, Tumminello colpisce di testa e infila alle spalle di Thiam. Nell’azione che precede la palla inattiva però c’è un tocco di mano di Gomez non segnalato dal direttore di gara, non mancano le proteste gialloblè. Il gol galvanizza il Crotone che sfiora il raddoppio con Leo, la giocata da distanza ravvicinata trova il salvataggio di Bellich. Polemiche rossoblù invece nel recupero per una rete annullata a Tribuzzi.

La ripresa si apre con un tiro-cross insidioso di Tumminello al 58’. Passano pochi secondi e l’autore del gol locale ci prova su suggerimento di Gomez: il numero 93 manda alto. Al 65’ altra chance per Tumminello, questa volta molto più importante: il centravanti, servito da Petriccione, sciupa davanti a Thiam. La gara resta equilibrata, ma in termini di occasioni c’è da segnalare solo il tentativo di Gomez al 96’. La Juve Stabia chiude il match dello Scida in dieci per l’espulsione di Meli.

Il tabellino

Crotone (3-4-1-2): D’Alterio; Papini (46’ Bove - 92’ Pannitteri), Loiacono, Leo; Tribuzzi, Petriccione, Vinicius Negro Di Stefano, Giron (82’ Crialese); D’Ursi (82’ Bruzzaniti); Tumminello, Gomez. A disp.: Lucano, Branduani, Gigliotti, Felippe, Rojas, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Vuthaj, Spaltro, Schirò. All.: Zauli

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (59’ Baldi), Romeo; Meli; Erradi (68’ Bentivegna - 92’ Folino), Candellone. A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Rovaglia, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Marcatori: 9’ Candellone (JS), 31’ Tumminello (C)

Ammoniti: Loiacono, Papini, Tribuzzi (C), Pagliuca dalla panchina, Leone, Meli (JS)

Espulsi: 86’ Meli (JS)