Il Covid ferma ancora il Savoia: rinviata anche la sfida col Neapolis

Il Covid colpisce ancora lo scenario calcistico dilettantistico. A farne le spese è di nuovo il Savoia che non riuscirà a scendere in campo per la seconda volta consecutiva. La formazione oplontina, in fiducia nelle ultime settimane dopo l'allestimento di una rosa all'altezza della categoria, non potrà prendere parte al prossimo appuntamento stagionale. Il rinvio dell'incontro in esterna con l'Ischia non sarà l'unico: il sodalizio di Torre Annunziata, infatti, ha comunicato che non si andrà in scena contro il Neapolis. La partita valida per il decimo turno del Girone B di Eccellenza non si svolgerà: "Savoia-Neapolis, partita valida per la decima giornata del girone B campionato Eccellenza, è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi".

Il direttore sportivo Carmine Palumbo ha fatto il punto sulla situazione: “Piove sul bagnato, sono rammaricato per la situazione venutasi a creare. Onestamente era difficile da prevedere ma purtroppo non possiamo fare altro che prenderne atto, rimboccarci le maniche e guardare avanti. Dispiace per i ragazzi, i tifosi e per la piazza di Torre Annunziata tutta ma davanti a situazioni del genere si è inermi. Sono certo, ed auspico anche a nome della Società tutta, che presto finisca questo periodo che ha un po’ bloccato la nostra corsa verso un posto al sole, ma abbiamo tutte le carte in regola e tutto il tempo per riprendere il discorso interrotto dopo la vittoria con la Frattese. Continuando a seguire scrupolosamente il protocollo sanitario e ad attenerci con rigore al controllo tamponi bisettimanale, auguriamo come Società ai nostri tesserati, che sono in isolamento domiciliare, di tornare presto allo stadio per gli allenamenti”.

Dunque, altro stop per la compagine allenata da mister Roberto Carannante che non avrà la possibilità di riprendere il percorso spezzato - momentaneamente - dal Covid. I biancoscudati, nel contempo, pensano al futuro e sperano di rientrare in corsa quanto prima per scalare la classifica del Girone B.