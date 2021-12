Covid, tampone dubbio per Insigne: il comunicato del Napoli

Tampone dubbio per Lorenzo Insigne che, nelle ultime ore, ha presentato sintomi influenzali. Ad annunciarlo è la SSC Napoli nel report dell'allenamento odierno, in vista della partita di domani contro lo Spezia. "Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigienico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata", recita il comunicato.

